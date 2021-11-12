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Более 680 пациентов продолжают лечение в ковид-центрах Карелии накануне нового года

Новости. Общество
09:26, 29 Декабря 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За минувшие сутки коронавирусом в Карелии заразились еще 205 человек.

По данным на 29 декабря в республике зарегистрированы 89903 инфицированных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлено 205 случая. Из этих пациентов непривитых — 192. Из 203 заболевших средней тяжести 25, тяжелых – 5, крайне тяжелых нет.  Об этом министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 684 человека, в состоянии средней тяжести — 623 пациента, в тяжелом — 57 (из них непривитых — 57).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 85133 человека, за последние сутки — 210.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1189 человек.

Ранее сообщалось, более 54 процентов жителей Карелии полностью привиты от коронавируса.

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