Более 7 млн рублей удалось "сберечь" бизнесмену из Карелии при оплате налогов

Следственные органы уже занимаются расследованием совершенного преступления, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2015 год предприниматель осуществлял коммерческую деятельность, связанную с торговлей моторным топливом через автозаправочные станции.

Получив в результате указанной деятельности доход, подозреваемый представил в налоговый орган декларации, в которые включил сведения о полученном доходе, занизив его сумму, уклонившись тем самым от уплаты налогов на общую сумму не менее 7,3 млн рублей.

В настоящее время по делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.