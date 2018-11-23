Более 70 многоквартирных домов переведут на природный газ в Петрозаводске до 2020 года

В Петрозаводске в 2019 и 2020 годах планируется перевести на природный газ 74 дома, более 40 из них будут подключены в следующем году.

Как рассказали в пресс-службе Петросовета, об этом на встрече с председателями советов домов сообщил руководитель рабочей группы по вопросам газификации и газоснабжения, депутат Дмитрий Данильев.

Одновременно с переподключением домов на новый вид топлива будет проводиться ускоренный капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения. Это стало возможным благодаря изменениям регионального законодательства, которые вступили в силу весной 2018 года (внесение поправок инициировано Петрозаводским городским Советом).

"Синхронизация программ по переводу домов на природный газ с программой капитального ремонта позволяет не только перевести дом на более дешевый вид топлива, но и обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомовых систем газоснабжения. Что в свою очередь позволяет избежать рисков, связанных с возможной утечкой природного газа. Безопасность жильцов стоит для нас на первом месте", - рассказал депутат Дмитрий Данильев.

Для того чтобы принять участие в программе жителям необходимо провести общие собрания в своих многоквартирных домах, объявления о проведении которых уже размещены возле входов в подъезды. В бюллетенях для голосования, которые жители домов получат уже в понедельник 26 ноября, необходимо принять решение о переводе дома на природный газ и проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей газоснабжения.

В пресс-службе горсовета добавили, что любые вопросы в связи с реализацией программы жители могут задать лично Дмитрию Данильеву в ходе информационных собраний, которые состоятся возле подъездов с № 1 в то время и день, которые указаны на размещенных объявлениях, либо направить в мэрию в управление жилищного хозяйства, каб. № 337.