Более 70 подростков в Карелии подозреваются в правонарушениях

Карельскими полицейскими проведено более тысячи профилактических мероприятий, сообщили в МВД по Карелии.

Полицейские вместе с представителями органов и учреждений, занимающихся профилактикой детской преступности, провели в Карелии профилактические мероприятия "Твой выбор".



Цель мероприятий – предупредить распространение групповой преступности несовершеннолетних.



Во время проверок проведен 131 рейд. Проверено 145 предприятий торговли и 566 проверок мест скопления несовершеннолетних.



В итоге выявлены 74 несовершеннолетних, из них подозреваются в совершении преступлений – 7 подростков, за совершение административных правонарушений – 25, находящихся в розыске – 19, нуждающихся в помощи государства – 26.



Сотрудники полиции составили 25 протоколов по фактам совершенных правонарушений.