890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дмитрий Родионов прокомментировал слухи о перспективах своего назначения сити-менеджером Петрозаводска 13
Сегодня 11:39
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
Сегодня 15:17
Микроавтобус сбил семилетнюю девочку на темной улице в Петрозаводске 25
Сегодня 09:36
Центр народного творчества в Петрозаводске открывает бесплатные кружки для взрослых 6
06.10.2020 18:20
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 2
Сегодня 11:05

Более 70 подростков в Карелии подозреваются в правонарушениях

Новости. Общество
18:00, 07 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Загрузка...

Карельскими полицейскими проведено более тысячи профилактических мероприятий, сообщили в МВД по Карелии.

Полицейские вместе с представителями органов и учреждений, занимающихся профилактикой детской преступности, провели в Карелии профилактические мероприятия "Твой выбор".

Цель мероприятий – предупредить распространение групповой преступности несовершеннолетних.

Во время проверок проведен 131 рейд. Проверено 145 предприятий торговли и 566 проверок мест скопления несовершеннолетних.

В итоге выявлены 74 несовершеннолетних, из них подозреваются в совершении преступлений – 7 подростков, за совершение административных правонарушений – 25, находящихся в розыске – 19, нуждающихся в помощи государства – 26.

Сотрудники полиции составили 25 протоколов по фактам совершенных правонарушений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Чтиво

Сегодня 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 2
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»