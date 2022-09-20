Более 9 млрд рублей необходимы для реконструкции и строительства КОСов в Карелии

В Минприроды Карелии рассказали о планах по защите Онежского и Ладожского озер.

Регионы, находящиеся в бассейне Ладожского и Онежского озер, объединились и выступили с предложением найти в правовом поле механизм защиты крупнейших пресноводных озер Европейской части России. Оптимальный вариант был найден — разработка и утверждение федерального проекта «Сохранение Ладожского и Онежского озер».

Новые федеральные проекты в рамках нацпроекта «Экология» будут формироваться с 2024 года, и задача Карелии и соседних регионов — включить защиту Ладожского и Онежского в федеральную программу.

Почему регионам необходима поддержка федеральных властей? В Карелии и Санкт-Петербурге понимают, что средств муниципальных и региональных бюджетов не хватит для реализации всего комплекса мер по защите озер. В частности, на сегодня, по данным Минстроя Карелии, реконструкции требуют 23 канализационных очистных сооружений в различных населенных пунктах на берегах Ладоги и Онего. Кроме того, требуется построить не менее 21 КОСа. На разработку проектно-сметной документации требуется более 270 миллионов рублей, а на реконструкцию и строительство — более 9,66 миллиарда рублей. В частности, фактически отсутствует ливневая канализация в столице Карелии — Петрозаводске. Стоки с городских улиц попадают непосредственно в Онежское озеро, откуда затем идет водозабор для городских нужд. Ряд крупных населенных пунктов вообще не имеет очистных сооружений для канализационных стоков — к примеру, эта проблема актуальна для Медвежьегорска.

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