Более 950 жителей Карелии смогут съездить в санатории бесплатно

Фонд социального страхования закупает для льготников путевки на санаторно-курортное лечение в здравницах Карелии, Краснодарского и Ставропольского краев.

С декабря 2020 года Фонд заключает госконтракты на оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготников, получающих набор социальных услуг по различным профилям заболеваний. Так, уже приобретено 663 путевки, из них 110 для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. В марте планируется заключение государственных контрактов на оказание санаторно-курортных услуг льготникам с заболеваниями органов пищеварения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, органов эндокринной и дыхательной систем, сообщили в карельском отделении Фонда.

Первые заезды жителей республики в санаторий "Белые ключи" начались уже в феврале. В апреле нуждающихся в лечении примут здравницы Краснодарского и Ставропольского краев.

До конца года отделение Фонда социального страхования планирует обеспечить путевками более 950 жителей республики.

В Фонде социального страхования напомнили, что путевки выдаются льготникам в строгой очередности. Узнать номер очереди на санаторно-курортное лечение жители Карелии могут, не выходя из дома - через сервис, действующий на сайте отделения Фонда социального страхования. В разделе "Электронная очередь граждан, имеющих право на получение социальных услуг в части санаторно-курортного лечения" необходимо ввести номер СНИЛС в формате 11 цифр без пробелов и дефисов и нажать кнопку "Найти".