Более десятка пожарных боролись с огнем в хозпостройках

Во вторник, 22 октября, в поселке Хелюля сгорело четыре хозпостройки, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.17 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках на Сортавальском шоссе у д. 4. В 23.37 пожар ликвидирован.

Сгорели четыре хозпостройки.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.