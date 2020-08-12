Более двух тысяч детских аудиокниг появилось на интерактивной платформе "Ростелекома"

На интерактивной платформе для детей от "Ростелекома", разработанной с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта и дополненной реальности, появился обширный каталог аудиокниг от "ЛитРес".

Дети и родители найдут более двух тысяч обучающих и развлекательных аудиокниг: классические произведения, фантастику, народные сказки и стихи.

Платформа "Ростелекома" формирует индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Она содержит большое количество полезного контента: обучающие курсы для детей от 3 до 14 лет, персонажи в дополненной реальности, которые помогают в учебе и делают ее интереснее, а также музыкальная развлекательная библиотека. Две тысячи аудиокниг от "ЛитРес" на любой вкус для детей дошкольного и школьного возрастов дополнили платформу.

"Основная задача детских аудиокниг – помочь ребенку в освоении мира с помощью ярких художественных образов, интересных сюжетов и простого языка. Такие книги помогают развить речевые навыки, абстрактное мышление и умение анализировать. Детские аудиокниги – это возможность для родителей провести свободное время со своими детьми с пользой", – сказал Артем Черменин, директор продуктового офиса массового сегмента "Ростелекома".

"В голове маленького человека всегда очень много вопросов, на которые взрослые не могут ответить. Такие добрые и всем известные герои, как Красная шапочка, Том Сойер и Незнайка помогут найти ответы. Для малышей собраны сказки, развивающие книги и веселые стихи. Дети старшего возраста найдут учебную литературу, фантастику и приключения. Многие аудиокниги давно вошли в школьную программу и используются для внеклассного чтения. Такие авторы, как А. Л. Барто, А. С. Пушкин и Л. Кэрролл не менее популярны, чем современные писатели", – ометила Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний "ЛитРес".

Напомним, что в июне "Ростелеком" запустил интерактивную платформу для детей и их родителей на базе мобильного приложения компании Devar – мирового эксперта в области дополненной реальности. Подписка на платформу "Ростелекома" доступна в мобильном приложении Devar на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Подробнее о проекте – kids.rt.ru.

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