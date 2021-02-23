Более половины муниципалитетов Карелии сократили долги перед банками

Объем долговых обязательств муниципальных образований республики на 1 февраля 2021 года составил 3,5 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 8%.

Это следует из составленного Минфином реестра долгов обязательств муниципалитетов.

Задолженность сократили 10 из 18 муниципальных образований Карелии, в том числе, Петрозаводск. Долги карельской столицы уменьшились за месяц с 2,2 млрд до 1,9 млрд рублей. У двух муниципальных районов – Калевальского и Лоухского - долговые обязательства отсутствуют. Долги остальных муниципалитетов остались на прежнем уровне. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".