Более половины торговых сетей в России закроют свои магазины, считают эксперты

Возможное закрытие магазинов связывают с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Такие данные предоставили в крупных консалтинговых компаниях, информацию подтвердили представители ритейла и ТЦ. О возможном закрытии некоторых точек говорят и руководители сетей общепита, пишут "Известия".



В результате до конца года ожидается увеличение свободных площадей в ТЦ до 10-12%, при этом могут повыситься цены на многие виды товаров – на 4-15%, считают эксперты. По их словам, закрытие нерентабельных точек – нормальная практика, поэтому неудивительно, что в кризис этот процесс ускоряется.

В 2020 году 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них – представители fashion-сегмента.

Пандемия привела к сбою поставок товаров, простою фабрик в разных странах, закрытию границ, магазинов и ТЦ, падению реального платежеспособного спроса населения. В итоге, товарооборот основной массы торговых точек уже несколько месяцев нулевой, объяснил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.



По словам представителя одной из крупнейших ритейл-сетей России, из-за кризиса стали очевидны проблемы слабых магазинов – их в любом случае придется закрывать. Но окончательные решения будут приниматься уже после снятия режима самоизоляции во всех регионах, когда станет понятно потребительское поведение.

Некоторые fashion-сети из-за отсутствия выручки и обнуления банковских кредитов не смогли заказать осенние коллекции и закроются по этой причине. Из-за отсутствия занятий в школах и закрытых офисов потеряли в выручке магазины канцтоваров, не вернется в строй и часть ресторанов – в первую очередь в результате проблем со спросом и арендодателями, отметил председатель совета директоров одной из сетей хобби-гипермаркетов.

На торговых центрах закрытие проблемных точек ритейлеров скажется негативно – процент вакантных площадей резко вырастет, спрогнозировала генеральный директор компании "Региондевелопмент" Ольга Вальчук.

К концу года эксперты ожидают рост цен на все виды товаров, в том числе продовольственные.