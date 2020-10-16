Более полутора тысяч человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией с апреля

Оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации очередных 27 пациентов с внебольничной пневмонией.

27 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1530 пациентов, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.