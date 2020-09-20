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Более ста классов в Карелии закрыли на карантин в связи с ОРВИ

Новости. Общество
14:51, 21 Сентября 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Сезонный подъем заболеваемости связан с формированием организованных коллективов в начале учебного года и по окончании летних отпусков, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 77 классов в 17 школах Петрозаводска (школы №12, 27, 34, 39, 46, 48, 11, 8, 20, 14, 42 (Академический лицей), Ломоносовская гимназия, лицей №1, лицей №13, Финно-угорская школа, гимназия №17, Карельский кадетский корпус).

Еще на карантин отправили 34 класса в 13 школах республики: в Пудожском районе – два класса, в Прионежском районе – один класс, в Кондопоге – четыре класса, в Питкярантском районе – четыре класса, в Костомукше – два класса, в Муезерском районе – четыре класса, в Пряжинском районе – два класса, в Беломорском районе – два класса, в Сегежском районе – 10 классов в трех школах и три класса в школе-интернате №14 в поселке Надвоицы.

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