Более тысячи автомобилей Skoda отзывают из-за угрозы утечки масла

ООО "Фольксваген Груп Рус" - официальный представитель чешской компании Skoda на российском рынке - отзывает 1242 автомобиля марки Skoda Octavia и Skoda Yeti.

Отзыву подлежат автомобили, проданные c 2014 года по 2015 год.

Причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 л. и 1,6 л. являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть, сообщают "Вести Карелии".

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