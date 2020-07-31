Более тысячи человек попали в больницы Карелии с пневмонией с начала эпидемии коронавирусной инфекции

За последние сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, всего с 1 апреля в больницы попали 1022 человека.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, за сутки в Карелии 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1022 пациента, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.