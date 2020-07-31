890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, чем не нравится пассажирам двухэтажный поезд "Карелия" 9
31.07.2020 15:42
На следующей неделе трассу "Кола" на время перекроют
31.07.2020 18:00
Юлия Мизинкова станет замминистра транспорта Карелии 43
31.07.2020 13:33
Владельца судна в Карелии оштрафовали
31.07.2020 18:20
Власти Петрозаводска продолжают сносить гаражи 2
31.07.2020 18:40
Работники магазина поймали петрозаводчанина на краже товара 2
31.07.2020 17:20

Более тысячи человек попали в больницы Карелии с пневмонией с начала эпидемии коронавирусной инфекции

Новости. Общество
09:23, 01 Августа 2020
фото: © Fotolia / Minerva Studio
Загрузка...

За последние сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, всего с 1 апреля в больницы попали 1022 человека.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, за сутки в Карелии 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1022 пациента, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией
25.07.2020, 10:14
Бразильский футболист нашел замену красавице-жене из Петрозаводска
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
25.07.2020, 17:08
Мотоциклист разбился в селе Карелии

Аналитика

31.07.2020 15:36
Обществоведение
Где научат быть здоровыми
В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 4
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Детской катаракте – нет
29.07.2020 10:16
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2020 21:46
Частная жизнь
Кому нужен Богдан
Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 11:50
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»