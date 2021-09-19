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Более тысячи предприятий Карелии собираются открыть вакансии в 2022 году

Новости. Общество
10:21, 20 Сентября 2021
фото: © Марина Лысцева / ТАСC

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Работодателям Карелии в 2022 году потребуется дополнительно 6,3 тыс. сотрудников — эти вакансии собираются открыть более тысячи предприятий и других организаций.

Такие сведения работодатели предоставили в Управление труда и занятости Карелии при составлении прогноза потребности в кадрах для экономики и социальной сферы на 2022–2026 годы.

Больше всего рабочих мест в 2022 году будет на обрабатывающих производствах — там потребуется 1087 работников для 71 предприятия. На втором месте — сферы здравоохранения и социальных услуг. Им нужны 839 сотрудников для 82 организаций. Еще 693 вакансий появится в 323 организациях образования. Также в число лидеров входят розничная торговля (554 вакансии) и добыча полезных ископаемых (464 вакансии).

«Вплоть до „горизонта планирования“, до 2026 года, останется неизменным спрос на специалистов в сферах здравоохранения, обрабатывающих производств, образования, торговли, транспортировки и хранения, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства, строительства. Соответственно направления профориентационной работы в регионе выбраны правильные и в дальнейшем нужно продолжать данную политику», — говорится в пояснительной записке к прогнозу.

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Комментарии

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karelets
2021-09-20 10:30:04
агрекалчнутые всё равно работать не будут. Не приучены к труду.
Гость
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