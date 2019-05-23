Болеем за наших вместе со Skoda

С 10 по 26 мая в Словакии проходит Чемпионат мира по хоккею 2019. Рады сообщить, что уже 27 лет Skoda поддерживает хоккей, и это самое долгосрочное спонсорство в истории международных спортивных состязаний.

Хоккей это больше чем игра. Это драйв, азарт, эмоции и командный дух. Хоккей это жизнь.

Для многих семей просмотр трансляций хоккейных матчей это добрая традиция, которая выдержала испытание временем.

Расписание ключевых игр IIHF 2019

23 мая 17:15 / 21:15 Четвертьфинал 25 мая 16:15 / 20:15 Полуфинал 26 мая 21:45 Финал

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