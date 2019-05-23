Болеем за наших вместе со Skoda

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С 10 по 26 мая в Словакии проходит Чемпионат мира по хоккею 2019. Рады сообщить, что уже 27 лет Skoda поддерживает хоккей, и это самое долгосрочное спонсорство в истории международных спортивных состязаний.
Хоккей это больше чем игра. Это драйв, азарт, эмоции и командный дух. Хоккей это жизнь.
Для многих семей просмотр трансляций хоккейных матчей это добрая традиция, которая выдержала испытание временем.
Расписание ключевых игр IIHF 2019
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23 мая 17:15 / 21:15
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Четвертьфинал
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25 мая 16:15 / 20:15
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Полуфинал
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26 мая 21:45
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Финал
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