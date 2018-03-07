Больницы Карелии получили новое оборудование

Дорогостоящая медицинская техника была направлена в БСМП и в Республиканский онкологический диспансер.

Средства федерального бюджета в размере более 250 млн рублей были направлены на приобретение дорогостоящей медицинской техники для пяти учреждений здравоохранения: Республиканской больницы им. В.А. Баранова, Детской республиканской больницы, Больницы скорой медицинской помощи, Республиканского онкологического диспансера и Кондопожской центральной районной больницы. Об этом сообщает Минздрав республики.

Новое оборудование поступило в Больницу скорой медицинской помощи и Республиканский онкологический диспансер.

Подробнее о том, кому какое оборудование досталось, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

