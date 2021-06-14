«Больно смотреть»: В центре Петрозаводска продолжают рубить деревья (ФОТО)

На улице Куйбышева в Петрозаводске рабочие срубили деревья вдоль дороги.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала фото, как вырубают деревья в центре города на улице Куйбышева.

«Сегодня, 13 июня, на улице Куйбышева рубили деревья вдоль дороги. Живые, нисколько не аварийные. Как минимум трех деревьев точно нет! Рабочие сказали, вроде для опор уличной сети. Это чтобы появился фонарь, который светит не сильнее светлячка? А на что нашим легким опираться? Дышать и так нечем, движение по Куйбышева сумасшедшее, загазованность и пылища. Ну низкий поклон тем, кто подмахнул это разрешение. Почему у нас с такой легкостью расстаются с растительностью, словно это то, что легко и быстро восполнить? Сами-то много насажали? Валяется дерево срубленное, больно смотреть», — написала горожанка комментарий к фото, где выразила всю боль по отношению к происходящему.

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