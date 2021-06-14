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«Больно смотреть»: В центре Петрозаводска продолжают рубить деревья (ФОТО)

Новости. От читателей
11:05, 15 Июня 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

На улице Куйбышева в Петрозаводске рабочие срубили деревья вдоль дороги.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала фото, как вырубают деревья в центре города на улице Куйбышева.

«Сегодня, 13 июня, на улице Куйбышева рубили деревья вдоль дороги. Живые, нисколько не аварийные. Как минимум трех деревьев точно нет! Рабочие сказали, вроде для опор уличной сети. Это чтобы появился фонарь, который светит не сильнее светлячка? А на что нашим легким опираться? Дышать и так нечем, движение по Куйбышева сумасшедшее, загазованность и пылища. Ну низкий поклон тем, кто подмахнул это разрешение. Почему у нас с такой легкостью расстаются с растительностью, словно это то, что легко и быстро восполнить? Сами-то много насажали? Валяется дерево срубленное, больно смотреть», — написала горожанка комментарий к фото, где выразила всю боль по отношению к происходящему.

 

 

Ранее сообщалось, что на набережной Петрозаводска вырубили сирень, за которой много лет ухаживала художница.

А также стало известно, что Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-15 12:28:24
А как же краснокнижные лишайники ? Хде протестанутый трунов с плакатиком ?
кир
2021-06-15 12:21:44
Было время, когда срубили в выходной день рощу деревьев на Кукковке, где алкоголики собирались. "Общественность" была на дачах и не смогла провести акцию против. Теперь там стоит великолепный сетевой магазин с трудолюбивыми сотрудниками. Не такими, как вы, - сказал кот.
Juniper59
2021-06-15 11:40:18
Между Ленина и Левашовским вообще все здоровенные липы, с дюжину штук, если не больше, вынесли в ноль. Куда там ещё-то магистраль расширять, непонятно.
Ради такого случая трудились не покладая рук и в праздник двенадцатого, и в воскресенье тринадцатого.
David.
2021-06-15 11:29:02
Орки давно захватили город. Создаю комфортную среду для себя.
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