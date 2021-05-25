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На набережной Петрозаводска вырубили сирень, за которой много лет ухаживала художница (ФОТО)

Новости. Общество
14:28, 26 Мая 2021
фото: © Алена Мак

В ходе плановой обрезки на набережной Петрозаводска под корень срубили кусты сирени.

Жительница Петрозаводска Алена Мак рассказала «Столице на Онего», как пришла недавно на набережную к своим любимым кустам махровой сирени, которые росли недалеко от памятника Петру I, и увидела на их месте лишь пеньки.

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«Я ухаживала за ними, срезала семенные початки, чистила стебли. Но в этом году сирень срубили под корень. Если бы знать, что ей грозит опасность, спасла бы», — сказала расстроенная петрозаводчанка.

Алена Мак рассказала, что уничтожены редкие сорта махровой сирени. По ее словам, представитель мэрии ей объяснила, что сирень вырубили в рамках благоустройства: прошла плановая обрезка для формирования кустов.

«Недалеко от скульптуры Рыбаки есть кусты махровой сирени. Они там уже, как деревья, гигантского размера. И никому в голову не пришло их формировать», — недоумевает горожанка.

Оказывается, Алена Мак не просто ухаживала за сиренью, а писала о ней стихи, песни и картины.

«Мы встретились, моя цветная юность,
На кончиках сиреневых ветвей…» (Алена Мак)

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-05-26 15:13:14
Кому помешали?
drug
2021-05-26 15:08:11
Были у данных кустов пару недель назад. Абсолютно здоровые кусты были - поврежденных и сухих веток не было. Кора на ветках была без повреждений - серого цвета.
Корневая система здоровая - по фото видно.
Кто же так омоложивает кусты
театральный критик
2021-05-26 14:36:21
А с фига ли эта типа художница / судя по ейной мазне/ вдруг решила приватизировать городские насаждения ?
Гость
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