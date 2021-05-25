На набережной Петрозаводска вырубили сирень, за которой много лет ухаживала художница (ФОТО)

В ходе плановой обрезки на набережной Петрозаводска под корень срубили кусты сирени.

Жительница Петрозаводска Алена Мак рассказала «Столице на Онего», как пришла недавно на набережную к своим любимым кустам махровой сирени, которые росли недалеко от памятника Петру I, и увидела на их месте лишь пеньки.





«Я ухаживала за ними, срезала семенные початки, чистила стебли. Но в этом году сирень срубили под корень. Если бы знать, что ей грозит опасность, спасла бы», — сказала расстроенная петрозаводчанка.





Алена Мак рассказала, что уничтожены редкие сорта махровой сирени. По ее словам, представитель мэрии ей объяснила, что сирень вырубили в рамках благоустройства: прошла плановая обрезка для формирования кустов.





«Недалеко от скульптуры Рыбаки есть кусты махровой сирени. Они там уже, как деревья, гигантского размера. И никому в голову не пришло их формировать», — недоумевает горожанка.

Оказывается, Алена Мак не просто ухаживала за сиренью, а писала о ней стихи, песни и картины.

«Мы встретились, моя цветная юность,

На кончиках сиреневых ветвей…» (Алена Мак)



