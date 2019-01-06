Больше часа тушили пожарные загоревшийся дачный дом в районе Карелии

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В Прионежском районе в дачном кооперативе сгорел дом, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую субботу 5 января в 22.05 произошел пожар в дачном доме по адресу: Прионежский р-н, СНТ "Нигишламбское-2", участок №165.
Для ликвидации огня привлекались пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска – 9 человек и 2 единицы техники.
Пожар удалось ликвидировать к 23.10.
Информация о пострадавших уточняется.
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