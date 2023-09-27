Больше центнера поддельных рыбных консервов сняли с продажи в Карелии

Рыбные консервы вернули производителю.
Фальсифицированные рыбные консервы изъяли из оборота, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
Так, в текущем году сотрудники республиканского Россельхознадзора проанализировали сведения о поступлении в Карелию рыбных консервов, произведенных ООО «Фортуна Крым».
Ранее произведенную предприятием продукцию признали фальсифицированной, поэтому Россельхознадзор аннулировал производственные и транспортные ветеринарные сопроводительные документы предприятия.
Письма о выявлении фальсификата были направлены 217 хозяйствующим субъектам в Карелии. Было объявлено 217 предостережений.
Было изъято 105,84 килограмма консервов, которые вернули производителю, уточнили в пресс-службе ведомства.
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