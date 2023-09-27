Больше центнера поддельных рыбных консервов сняли с продажи в Карелии

Рыбные консервы вернули производителю.

Фальсифицированные рыбные консервы изъяли из оборота, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Так, в текущем году сотрудники республиканского Россельхознадзора проанализировали сведения о поступлении в Карелию рыбных консервов, произведенных ООО «Фортуна Крым».

Ранее произведенную предприятием продукцию признали фальсифицированной, поэтому Россельхознадзор аннулировал производственные и транспортные ветеринарные сопроводительные документы предприятия.

Письма о выявлении фальсификата были направлены 217 хозяйствующим субъектам в Карелии. Было объявлено 217 предостережений.

Было изъято 105,84 килограмма консервов, которые вернули производителю, уточнили в пресс-службе ведомства.