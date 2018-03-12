Большегрузы продолжают ездить по аварийным мостам в Петрозаводске, несмотря на дорожные знаки

Несмотря на введенные властями ограничения по тоннажу, большегрузные машины продолжают ездить по аварийным мостам в Петрозаводске.

Об этом глава карельской столицы Ирина Мирошник сообщила в понедельник.

Напомним, в связи с тем, что четыре моста в Петрозаводске требуют ремонта, с 25 декабря 2017 года была изменена схема движения троллейбусов. А в феврале изменилась схема движения десяти автобусных маршрутов.

"Нам предстоит очень серьезная работа по поводу того, что общественный транспорт в лице муниципального и частных перевозчиков мы ограничили: по мосту Мерецкова, в первую очередь, потому как он самый поврежденный, а большегрузы продолжают ездить по этому мосту", - сказала она.

По словам Ирины Мирошник, мэрия расчитывает на помощь ГИБДД.

"Знак есть, но (водители) нарушают", - резюмировала она.