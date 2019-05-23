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Новости. Общество
20:40, 23 Мая 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Большинство россиян оказались не против "зарплатного рабства"

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Более 80% россиян признались, что даже не интересуются условиями, которые предлагают другие банки в сегменте зарплатных проектов, выяснил опрос Левада-центра

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром, пишет РБК.

Согласно опросу, только 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю (например, из-за опасений негативной реакции), 64% к такой возможности относятся безразлично.

Кроме того, 66% работников сообщили, что при трудоустройстве на свое место работодатель не предоставил им альтернативы, предложив только один банк для получения зарплаты. 2% затруднились ответить, остальные считают, что выбор у них был.

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