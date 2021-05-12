Большинство российских туристов для отдыха этим летом выбрали Карелию

Карелия вошла в десятку регионов, где туристы хотят провести лето.
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выявил, какие регионы больше всего популярны у туристов для путешествий по стране этим летом.
Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге самых «востребованных» регионов. Половина россиян отправится отдыхать на морское побережье в летнем сезоне.
В пятёрку лидеров также вошли: Ленинградская область, Карелия и Ставрополье. Туристы всё чаще выбирают альтернативные направления отдыха, как походы по горам, треккинг, лечение минеральными водами, рыбалка, охота, отдых за городом.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году.
Пятнадцать самых популярных регионов России на лето 2021:
1. Крым, 40%
2. Краснодарский край, 30%
3. Ленинградская область, 15%
4. Карелия, 13%
5. Ставропольский край, 12%
6. Ростовская область, 10%
7. Московская область, 9,5%
8. Калининградская область, 8,5%
9. Татарстан, 8%
10. Башкирия (Башкортостан), 7,5%
11. Тверская область, 7%
12. Воронежская область, 6,5%
13. Оренбургская область, 6%
14. Ярославская область, 5,5%
15. Волгоградская область, 4,5%
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