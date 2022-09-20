Большинство строительных компаний Карелии думает, что у них все будет хорошо до конца года

Прогнозы в строительной отрасли Карелии показывают, что до конца года большинство компаний не ждет сокращения объемов работ, прибыли и числа работников.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей организаций.

Из общего числа респондентов 18% рассчитывает, что в четвертом квартале у них будет больше работы, 12% ждут роста прибыли, а 13% намерены увеличить число работников. Остальные руководители, участвовавшие в опросе, в основном, считают, что до конца года у них ничего не изменится.

Вместе с тем, многие отмечают, что их работу сдерживает высокая стоимость строительных материалов, недостаток квалифицированных рабочих и высокий уровень налогов.