Большинство участников опроса еще не переболело коронавирусом

Опрос "Столицы на Онего" о коронавирусе показал, что большинство участников еще не переболело, но ждут, что заболеют.

Проведенный нашим изданием опрос о коронавирусе показал, что из 1032 проголосовавших 452 человека (43%) пока не переболели COVID-19, но ждут, что это произойдет.

При этом 297 человек (28%) болели, но точно не знают, был ли это коронавирус, так как тест они не сдавали.

Еще 127 (12%) опрошенных переболели COVID-19 в легкой форме, а 115 человек (11%) болеют коронавирусом сейчас.

При этом 41 (3%) участник опроса переболели COVID-19 в тяжелой форме, еле выкарабкались.