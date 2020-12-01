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Большинство участников опроса еще не переболело коронавирусом

Новости. Общество
14:10, 02 Декабря 2020
фото: Илья Тимин
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Опрос "Столицы на Онего" о коронавирусе показал, что большинство участников еще не переболело, но ждут, что заболеют.

Проведенный нашим изданием опрос о коронавирусе показал, что из 1032 проголосовавших 452 человека (43%) пока не переболели COVID-19, но ждут, что это произойдет.

При этом 297 человек (28%) болели, но точно не знают, был ли это коронавирус, так как тест они не сдавали.

Еще 127 (12%) опрошенных переболели COVID-19 в легкой форме, а 115 человек (11%) болеют коронавирусом сейчас.

При этом 41 (3%) участник опроса переболели COVID-19 в тяжелой форме, еле выкарабкались.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-02 14:19:18
Ну если не переболели, так переболеют, судя по сложившейся ситуации с коронавирусной пандемией.
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