Большинство участников опроса признались, что вакцинировались, потому что болеть страшно

«Столица на Онего» подвела итоги опроса на тему вакцинации.

Ранее интересовались у читателей: вакцинировались ли они и почему.

В результате в опросе принял участие 881 человек, большинство – 416 (47%) ответили, что, конечно, привились, потому что болеть страшно.

Для получения QR-кода вакцинировались 130 (14%) участников опроса.

Чуть меньшее количество – 124 (14%) респондента заявили, что не вакцинировались и не собираются этого делать.

Ждут, когда вакцину зарегистрирует Всемирная организация здравоохранения, - 111 (12%) человек.

И не видят необходимости в вакцинации 99 (11%) участников опроса.