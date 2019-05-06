Большинство участников опроса воспринимают 1 Мая как череду выходных

Участники опроса "Столицы на Онего" рассказали, что для них 1 Мая.

В опросе приняли участие 659 человек, большинство из которых – 261 респондент (39%) - ответили, что для них 1 Мая – это череда выходных.

Чуть меньшее количество отвечающих – 172 (26%) – признались, что для них все-таки 1 Мая – это День солидарности трудящихся.

Для 141 участника опроса (21%) 1 Мая – это обычный день, и 85 человек (12%) связывают Первомай с началом настоящей весны.