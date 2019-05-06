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Новости. Общество
11:14, 06 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

Большинство участников опроса воспринимают 1 Мая как череду выходных

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Участники опроса "Столицы на Онего" рассказали, что для них 1 Мая.

В опросе приняли участие 659 человек, большинство из которых – 261 респондент (39%) - ответили, что для них 1 Мая – это череда выходных.

Чуть меньшее количество отвечающих – 172 (26%) – признались, что для них все-таки 1 Мая – это День солидарности трудящихся.

Для 141 участника опроса (21%) 1 Мая – это обычный день, и 85 человек (12%) связывают Первомай с началом настоящей весны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-05-06 12:38:16
Только бы не работать никогда. Вековая мечта нашего человека воспетая в народных сказках.
Беня
2019-05-06 12:01:10
Именно так. Клянусь шашлыком :)
Гость
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