Большинство жалоб жителей Петрозаводска по "прямой линии" в мэрии - на уборку улиц

Очередная "прямая линия" с населением Петрозаводска, прошедшая в администрации города, показала, что большинство жалоб жителей связано с уборкой улиц от снега.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в пятницу обращения горожан принимала заместитель главы Петрозаводска – руководитель аппарата Диана Евстигнеева.

"Большинство обращений касалось качества уборки дорог и тротуаров карельской столицы в период снегопадов. Все сообщения будут переданы в оперативный штаб, который в постоянном режиме контролирует работу подрядных организаций", - говорится в сообщении.

Администрация рекомендовала жителям Петрозаводска сообщать о неудовлетворительном состоянии улиц в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.