Большое количество вызовов может привезти к задержкам визита врача на дом в Петрозаводске

«Городская поликлиника № 1» Петрозаводска объяснила пациентам, что делать, если врач не приходит на вызов.

Сообщение об этом появилось на странице поликлиники Вконтакте.

«В связи с большим количеством вызовов на дом возможны задержки. Ваш вызов зафиксирован, и врач обязательно придет к вам. И больничный листы Вам выпишут с момента вызова, а не с момента фактического прихода врача!», — пояснили в учреждении.



Если врач не придет на вызов, пациенты могут написать сообщение в группу со своими данными.

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