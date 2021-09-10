Большой футбол придет в Карелию?

Структура Училища олимпийского резерва в Кондопоге позволяет создать отделение футбола, считает глава Карелии.

По мнению Артура Парфенчикова, структура олимпийского училища, единственного на Северо-Западе, позволяет создать отделение футбола. Работа в этом направлении с Российским футбольным союзом уже ведется. Об этом глава Карелии рассказал во время своей совместной прямой линии с мэром Петрозаводска.

Директор училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов поддержал руководителя республики.

«Есть обращение от федерации футбола республики, есть взаимопонимание с РФС, есть планы по открытию отделения футбола в училище», — заверил Александр Воронов.

Какие еще вопросы обсуждались в ходе прямой линии главы Карелии и главы Петрозаводска, читайте в материале «Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ».