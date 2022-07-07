«Большой привет из Куркиеки» передал глава Карелии (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков во время поездки по республике снял селфи-видео с места ремонта дороги.

Губернатор включил режим видеозаписи на своем смартфоне в поселке Куркиеки и показал, как там идут дорожные работы.

Дорога проходит рядом со строящимся кафе.

«Должны в этом сезоне закончить. Наша местная карельская компания. Я думаю, что такое совмещение усилий государства и бизнеса дает максимально быстрый и заметный для людей результат. Поэтому еще раз всем большой привет из Куркиеки. Работаем дальше», — сказал Парфенчиков.

Видео опубликовано на его странице Вконтакте.