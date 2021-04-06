Бомж случайно попал в объектив фотографа и прославился в сети из-за внешности

Бездомный из Нигерии случайно попал в объектив фотографа и прославился в соцсетях благодаря своей внешности.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Medialeaks.

Фотограф с никнеймом afolabi_lagos рассказал в Twitter, что команда увидела на месте съемки спящего под мостом молодого мужчину и предложила ему принять участие в фотосессии вместо модели.

Согласно материалу, бомжа Али переодели в черный лонгслив с высоким горлом, зеленый костюм из пиджака и брюк, коричневые туфли и головной убор. Снимали его на фоне проезжей части и разрушенной стены.

Автор фотографий поделился результатом съемки в Twitter, и его пост стал вирусным, набрав более 30 тысяч лайков. В описании к публикации afolabi_lagos отметил, что, по его мнению, Али создан для моделинга.

"Поза Али, его фигура и цвет кожи идеально подходили для работы в кадре", — написал фотограф. Пользователи согласились с его мнением и восхитились внешностью бездомного в комментариях под снимками. "Какая у тебя красивая кожа, вау!", "Вы изменили жизнь бедного мужчины — это судьба или удача? Он прекрасен", "Какие красивые позы на фото, он действительно как профессиональный манекенщик", — комментировали юзеры.