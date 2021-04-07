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Бомж в Петрозаводске устал от нормальной жизни и совершил преступление

Новости. Криминал
10:57, 08 Апреля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
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В Петрозаводске бомж обокрал женщину, которая дала ему крышу над головой и работу, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 57-летняя жительница микрорайона СКЗ. У неё похитили бензопилу стоимостью 7 800 рублей. Ущерб заявительница посчитала для себя значительным.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 37-летнего подозреваемого. Он рассказал полицейским, как всё произошло.

Мужчине негде было жить. Знакомый подсказал, что в один из домов микрорайона требуется разнорабочий с проживанием. Два месяца подозреваемый проживал в доме потерпевшей, получая небольшой доход за работу. А когда ему это надоело – вернулся жить на улицу и распивать спиртное. Уходя из дома, тот, по версии следствия, похитил бензопилу, которую впоследствии сбыл за 2 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей за ранее совершенное преступление.

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Комментарии

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Off
2021-04-08 11:04:11
А кот с ним был ?
Саныч
2021-04-08 11:28:48
Off, :)
Гость
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