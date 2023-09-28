«Борьба за правду продолжается», — спикер Заксобрания Карелии поздравил с Днем воссоединения новых территорий с Россией

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович рассказал о знаменательном историческом событии.

Глава Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей республики со знаменательным историческим событием — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Ровно год назад жители новых регионов сделали судьбоносный выбор, и после долгой разлуки российская земля вновь вернулась в состав Великой страны. Это событие стало символом исторической справедливости, преданности и единства нашего народа», — написал спикер Заксобрания на своей странице в соцсети.

Элиссан Шандалович упомянул, что жители новых регионов тем самым отстояли свое право говорить на русском языке, сберегли истинные человеческие ценности, культуру и традиции, не дали переписать историю и навязать новые идеалы.

«Борьба за правду и свободу продолжается и в эти часы на фронте, в тылу. Наша главная задача сегодня — помогать и поддерживать наших бойцов и соотечественников на новых территориях. Вместе справимся и победим», — сказал Элиссан Шандалович.