Борец из Петрозаводска завоевал бронзу на крупных соревнованиях в Калининграде

Юниор Антон Совинский показал лучший результат среди спортсменов из Карелии.
С 3 по 5 февраля в Калининграде проходило первенство Северо-Запада по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года.
Воспитанник отделения вольной борьбы петрозаводской спортшколы олимпийского резерва №5 Антон Совинский завоевал бронзовую медаль турнира. Борец занимается под руководством Натальи Знаменской, рассказали в мэрии города.
Результат, который он показал на соревнованиях в Калининграде, стал лучшим в составе сборной нашей республики и позволил ему выполнить норматив кандидата в мастера спорта.
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