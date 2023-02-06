Борец из Петрозаводска завоевал бронзу на крупных соревнованиях в Калининграде

Юниор Антон Совинский показал лучший результат среди спортсменов из Карелии.

С 3 по 5 февраля в Калининграде проходило первенство Северо-Запада по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года.



Воспитанник отделения вольной борьбы петрозаводской спортшколы олимпийского резерва №5 Антон Совинский завоевал бронзовую медаль турнира. Борец занимается под руководством Натальи Знаменской, рассказали в мэрии города.



Результат, который он показал на соревнованиях в Калининграде, стал лучшим в составе сборной нашей республики и позволил ему выполнить норматив кандидата в мастера спорта.





