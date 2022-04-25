Борцы из Карелии заняли призовые места на первенстве Северо-Запада по дзюдо

В городе Полярные Зори Мурманской области состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди младших школьников.

Карельская команда состояла из юных спортсменов, представляющих Петрозаводск, Костомукшу, Сегежу и Медвежьегорск.

Как сообщил руководитель петрозаводского спортивного клуба «Апрель-2000» Леонид Лукьянов, программа соревнований была насыщенной. В первый день ребята сдавали технику на оранжевый пояс, затем участвовали в специальных эстафетах по общефизической подготовке. Следующий день был полностью посвящен борьбе. Всего соревновались более 220 ребят из Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелия.

По итогам соревнований призерами первенства СЗФО в личном зачете карельские спортсмены заработали две бронзы: Марьяна Крутник в весе до 32 кг из Медвежьегорска (тренер В. М. Крутник) и Денис Ворохов в весе до73 кг из Петрозаводска (тренер Л. А. Лукьянов).

«Благодарим родителей за финансовую и моральную поддержку юных дзюдоистов. Ребятам желаем и дальше идти к вершинам в спорте», — отметили в клубе «Апрель-2000».