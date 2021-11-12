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Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку

Новости. Общество
15:32, 30 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Жильцы дома на проспекте Александра Невского в столице Карелии направили открытое обращение президенту страны.

Группа жильцов дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске объявила о намерении начать после Нового года коллективную голодовку, если федеральные власти не обратят внимание на ситуацию вокруг торговой пристройки к этому дому, которая более известна в карельской столице как «Невский пассаж». Уставшие бороться с пристройкой граждане направили открытое обращение президенту страны Путину, Генпрокурору России Краснову и руководителю Следственного комитета Бастрыкину и потребовали прекратить издеваться над гражданским и человеческим достоинством жильцов злополучного дома.

Читайте подробнее в статье «Издевательство над правосудием».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Седой хрен
2021-11-30 17:24:02
И смех и грех, жалко жителей этого дома,но они пока не поймут никак в каком режиме оказались и работают ли законы здесь!?!
Неравнодушный
2021-11-30 17:15:55
Решение суда о сносе было, значит, сносите. Иначе люди совсем разболтаются.
VladPTZ
2021-11-30 17:02:35
На зло бабушке отморожу уши, кому хуже сделают кроме себя и кому будет дело до их голодовки, хозяину помещения что-ли.
кенгуру
2021-11-30 15:51:48
вся Карелия с вами! Не давайте спуску братишкам!
0ff
2021-11-30 15:42:51
Протестуну трунову диета только на пользу будет
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