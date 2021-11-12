Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку.

Жильцы дома на проспекте Александра Невского в столице Карелии направили открытое обращение президенту страны.

Группа жильцов дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске объявила о намерении начать после Нового года коллективную голодовку, если федеральные власти не обратят внимание на ситуацию вокруг торговой пристройки к этому дому, которая более известна в карельской столице как «Невский пассаж». Уставшие бороться с пристройкой граждане направили открытое обращение президенту страны Путину, Генпрокурору России Краснову и руководителю Следственного комитета Бастрыкину и потребовали прекратить издеваться над гражданским и человеческим достоинством жильцов злополучного дома.

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