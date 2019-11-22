Браконьера из Петрозаводска будут судить за ловлю лосося

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Мужчина обвиняется в незаконном вылове рыбы из Онежского озера, сообщили в прокуратуре Карелии.
В декабре 2018 года злоумышленник установил рыболовные сети на Онежском озере вблизи деревни Каскесручей и незаконно выловил 17 экземпляров атлантического лосося и 7 экземпляров судака.
Причиненный окружающей среде ущерб составил более 255,6 тысячи рублей.
При задержании у браконьера изъяли незаконно выловленную рыбу, сети общей длиной 540 метров, а также маломерное судно с лодочным навесным мотором.
Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ущерб от ловли корюшки браконьерами в Приладожье превысил 1,5 млн рублей.
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