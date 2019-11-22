Браконьера из Петрозаводска будут судить за ловлю лосося

Мужчина обвиняется в незаконном вылове рыбы из Онежского озера, сообщили в прокуратуре Карелии.

В декабре 2018 года злоумышленник установил рыболовные сети на Онежском озере вблизи деревни Каскесручей и незаконно выловил 17 экземпляров атлантического лосося и 7 экземпляров судака.

Причиненный окружающей среде ущерб составил более 255,6 тысячи рублей.

При задержании у браконьера изъяли незаконно выловленную рыбу, сети общей длиной 540 метров, а также маломерное судно с лодочным навесным мотором.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ущерб от ловли корюшки браконьерами в Приладожье превысил 1,5 млн рублей.