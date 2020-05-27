Ущерб от браконьерского улова в четыре лосося оценен в Карелии в 109 тысяч рублей

В Олонецком районе возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы, сообщили в МВД Карелии.

По инициативе сотрудников полиции Олонецкого района в начале мая был организован рейд по соблюдению природоохранного законодательства. На одной из рек, впадающих в Ладожское озеро, участковый полиции обнаружил ставную сеть "гарва", предназначенную для массового вылова рыбы. Причем орудие лова было протянуто от берега до берега и от поверхности реки до дна; другими словами, полностью перегораживало реку. На берегу были выявлены двое рыбаков, которые успели добыть четыре экземпляра атлантического лосося, – именно на эту промысловую породу и рассчитывали подозреваемые в браконьерстве.

В соответствии с Правилами рыболовства, утвержденными для Западного рыбохозяйственного бассейна, в Ладожском озере и бассейнах впадающих рек запрещено применять сети любого типа. К тому же в весенний период рыба идет к местам нагула, где остается до нереста. Однако данные запреты не остановили нарушителей – местных жителей, причинивших крупный ущерб биоразнообразию республики, - он был оценен в сумму, превышающую 109 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ.