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Ущерб от браконьерского улова в четыре лосося оценен в Карелии в 109 тысяч рублей

Новости. Общество
14:21, 28 Мая 2020
фото: МВД Карелии
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В Олонецком районе возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы, сообщили в МВД Карелии.

По инициативе сотрудников полиции Олонецкого района в начале мая был организован рейд по соблюдению природоохранного законодательства. На одной из рек, впадающих в Ладожское озеро, участковый полиции обнаружил ставную сеть "гарва", предназначенную для массового вылова рыбы. Причем орудие лова было протянуто от берега до берега и от поверхности реки до дна; другими словами, полностью перегораживало реку. На берегу были выявлены двое рыбаков, которые успели добыть четыре экземпляра атлантического лосося, – именно на эту промысловую породу и рассчитывали подозреваемые в браконьерстве.

В соответствии с Правилами рыболовства, утвержденными для Западного рыбохозяйственного бассейна, в Ладожском озере и бассейнах впадающих рек запрещено применять сети любого типа. К тому же в весенний период рыба идет к местам нагула, где остается до нереста. Однако данные запреты не остановили нарушителей – местных жителей, причинивших крупный ущерб биоразнообразию республики, - он был оценен в сумму, превышающую 109 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Анатолий
2020-05-28 15:53:44
Вкусно, но дороговато получилось :)
Гость
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