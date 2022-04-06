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Браконьеры расправились с беременной лосихой в Карелии (18+)

Новости. Происшествия
09:00, 09 Апреля 2022
фото: Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии / ВК

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В Карелии браконьеры стали проявлять особую активность: преступники истребляют животных в период запрета на охоту.

Сообщество «Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии» опубликовало шокирующие кадры с места преступной деятельности неустановленных браконьеров. Неизвестные убили лосиху, разделали ее и бросили на месте трупы нерожденных лосят. Автор поста Илья Тимин заявил о рекордной активности браконьеров этой весной, ссылаясь на результаты инспекторских рейдов по районам Карелии.

«Убить стельную (беременную) лосиху в марте–апреле труда не стоит. Животное в это время с трудом передвигается по глубокому снежному насту, а с учетом финального срока вынашивания лосят любое передвижение дается с еще большим трудом. Этим и пользуются браконьеры. На местах преступлений кроме оставленных шкур и внутренностей животных можно увидеть уже почти полностью сформированных лосят», — сообщается в посте.

 

В сообщении говорится о высокой активности нарушителей, занятых истреблением диких зверей.

«Особенно отличились северные районы нашей республики — Кемский (4 выявленных случая), Беломорский (2 случая), Лоухский, Сегежский, Пудожский, Кондопожский. По статистике, на 1 выявленный случай браконьерства — от 10 до 30 случаев невыявленных. По нескольким эпизодам уже возбуждены уголовные дела и есть подозреваемые. По нескольким случаям идет следственная работа — на месте преступления с помощью металлоискателей обнаружены боеприпасы, которые проходят исследование на предмет выявления владельца оружия, а также ведется работа с опросом потенциальных свидетелей», — пишет Илья Тимин.

Активность браконьеров может быть связана с открытой в марте охотой на волка. «По мнению специалистов природоохраны, в этом году рекордное количество случаев браконьерства, а причина тому — открытая в марте охота на волка. Как считают инспекторы, недобросовестные охотники, прикрываясь охотой на волка, используют право нахождения с оружием в лесах, а само это оружие используют уже с нарушением законов», — гласит текст поста.

Преступная деятельность браконьеров, жестоко истребляющих животных в запрещенный для охоты период, равноценна садизму, считает Илья Тимин.

«Хотелось бы, чтобы эти фотографии увидели жены и дети тех браконьеров, которые заполнили свои морозилки мясом убитых беззащитных животных. И каждый раз, насаживая на вилку кусочек нежной лосятинки, чтобы перед их глазами была картина лежащих на кровавом снегу неродившихся лосят, в нежном бархатистом меху, за несколько дней до своего первого шага, который не состоялся», — заявляет автор.

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