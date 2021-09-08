Браконьеры с огромными сетями были задержаны в национальном парке в Карелии

Опергруппа Водлозерского национального парка задержала браконьеров, вылавливавших рыбу сетями, длина которых превышала допустимую почти в 5 раз.

Оперативная группа «Орлан» провела 11-дневный рейд по территории национального парка «Водлозерский» в Карелии и Архангельской области. Целью рейда было предупреждение, выявление и пресечение нарушений режима особой охраны и других правил использования природных ресурсов на территории парка. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В ходе патрулирования сотрудники опергруппы задержали нескольких граждан на лодке, ловивших рыбу сетями, что на территории парка запрещено. Длина сетей, которыми осуществлялся лов, превышала допустимую почти в 5 раз, а требования к обязательном учёту и маркировке сетных орудий лова были нарушены. Сотрудники парка изъяли сети, на лодку с мотором наложен арест. Причиненный ущерб составил 3 тысячи рублей.

Также был выявлен гражданин, находившийся на территории парка незаконно, без соответствующего разрешения.

По факту нарушения режима особой охраны парка вынесено определение о возбуждении административного дела, проводится расследование.