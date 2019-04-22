Браконьеры в Карелии за неделю выловили более 70 кг рыбы

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Инспекторы изъяли незаконный улов, сообщили в теруправления Росрыболовства Северо-Запада.
Госинспекторами по Карелии было выявлено 8 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.
Наложено штрафов на сумму 6 тысяч рублей, изъято 69 незаконных орудий лова.
Браконьеры выловили 71,2 кг рыбы (была изъята).
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