Браконьеры в Карелии за неделю выловили более 70 кг рыбы

Инспекторы изъяли незаконный улов, сообщили в теруправления Росрыболовства Северо-Запада.

Госинспекторами по Карелии было выявлено 8 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.

Наложено штрафов на сумму 6 тысяч рублей, изъято 69 незаконных орудий лова.

Браконьеры выловили 71,2 кг рыбы (была изъята).