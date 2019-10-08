Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)

Бразильский нападающий Луис Адриано подарил возлюбленной Екатерине Дорожко из Петрозаводска щенка.

"Какой счастливый день. Теперь у нас есть собачка, а о ней я мечтала всю жизнь. Спасибо, моя любовь", – подписала фото в Инстаграме Екатерина.

О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche.

Футболист бросил жену с тремя детьми и ушел к модели.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.