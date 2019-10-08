Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)

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Бразильский нападающий Луис Адриано подарил возлюбленной Екатерине Дорожко из Петрозаводска щенка.
"Какой счастливый день. Теперь у нас есть собачка, а о ней я мечтала всю жизнь. Спасибо, моя любовь", – подписала фото в Инстаграме Екатерина.
О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche.
Футболист бросил жену с тремя детьми и ушел к модели.
В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.
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