Брежнева в латексном костюме кошечки появилась на вечеринке (ВИДЕО)

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Вера Брежнева примерила сексуальный образ. Она превратилась в женщину-кошку ради вечеринки.
Певица повеселилась на мероприятии, посвященном открытию нового бара в Москве. Блондинка сделала ставку на дерзость и не прогадала, пишет Cosmopolitan.
Она надела черный латексный комбинезон, дополнив образ туфлями на высоких шпильках и маской кошки. Яркий макияж с алой помадой и эффектными стрелками стал завершающим штрихом ее бьюти-образа.
Брежнева опубликовала соблазнительное видео, на котором она двигается перед зеркалом.
"Оторвалась вчера кошечка. Мяу… Дикая или домашняя?", – написала Вера в Instagram.
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