Брежнева в латексном костюме кошечки появилась на вечеринке (ВИДЕО)

Вера Брежнева примерила сексуальный образ. Она превратилась в женщину-кошку ради вечеринки.

Певица повеселилась на мероприятии, посвященном открытию нового бара в Москве. Блондинка сделала ставку на дерзость и не прогадала, пишет Cosmopolitan.

Она надела черный латексный комбинезон, дополнив образ туфлями на высоких шпильках и маской кошки. Яркий макияж с алой помадой и эффектными стрелками стал завершающим штрихом ее бьюти-образа.

Брежнева опубликовала соблазнительное видео, на котором она двигается перед зеркалом.



"Оторвалась вчера кошечка. Мяу… Дикая или домашняя?", – написала Вера в Instagram.