«Любовь через 1500 километров»: волонтер привезла пушистого питомца от бойца из СВО для жены в Карелию

Животное сразу признало новую хозяйку.

Волонтер Народного фронта Алина Дорофеева передала дымчатого кота жене бойца СВО. Пушистик преодолел 1500 км, чтобы встретится со своей будущей хозяйкой. Информацию сообщили в паблике Народный фронт I Республика Карелия.

Боец с позывным «Паладин» нашел серую кошечку деревне Курской области. Судя по кадрам, пушистая красавица очень ласковая и сразу признала свою хозяйку, сидя у нее на руках.

«По просьбе „Паладин“ Алина привезла Тишеньку, чтобы та стала верным спутником его жены в ожидании возвращения мужа», — сообщили авторы поста.

Ранее мы сообщали, что огромную рысь в заповеднике запечатлели на границе с Карелией.