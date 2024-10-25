«Любовь через 1500 километров»: волонтер привезла пушистого питомца от бойца из СВО для жены в Карелию

Животное сразу признало новую хозяйку.
Волонтер Народного фронта Алина Дорофеева передала дымчатого кота жене бойца СВО. Пушистик преодолел 1500 км, чтобы встретится со своей будущей хозяйкой. Информацию сообщили в паблике Народный фронт I Республика Карелия.
Боец с позывным «Паладин» нашел серую кошечку деревне Курской области. Судя по кадрам, пушистая красавица очень ласковая и сразу признала свою хозяйку, сидя у нее на руках.
«По просьбе „Паладин“ Алина привезла Тишеньку, чтобы та стала верным спутником его жены в ожидании возвращения мужа», — сообщили авторы поста.
Ранее мы сообщали, что огромную рысь в заповеднике запечатлели на границе с Карелией.
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