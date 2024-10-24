Огромная кошка заняла мост в заповеднике на границе Карелии и сладко потянулась

Скрытая камера запечатлела лесного обитателя на пешеходном мосту.

Скрытая камера, установленная на одном из пешеходных мостов через реку в Нижне-Свирском государственном заповеднике, запечатлела большую рысь. Видео было опубликовано в группе заповедника.

Огромная дикая кошка сладко потянулась и устроилась поперек моста.

«Кошачьи потягушки и отдых перед объективом фотоловушки», — написали в паблике.

Ранее в паблике выложили видео, как главарь хулиганской шайки словам ветки на яблоне.