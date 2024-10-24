Огромная кошка заняла мост в заповеднике на границе Карелии и сладко потянулась

Скрытая камера запечатлела лесного обитателя на пешеходном мосту.
Скрытая камера, установленная на одном из пешеходных мостов через реку в Нижне-Свирском государственном заповеднике, запечатлела большую рысь. Видео было опубликовано в группе заповедника.
Огромная дикая кошка сладко потянулась и устроилась поперек моста.
«Кошачьи потягушки и отдых перед объективом фотоловушки», — написали в паблике.
Ранее в паблике выложили видео, как главарь хулиганской шайки словам ветки на яблоне.
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