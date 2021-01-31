Британка девять месяцев носила накладной живот, чтоб удержать мужчину

В Великобритании женщина в течение девяти месяцев притворялась беременной, пытаясь сохранить отношения с молодым человеком.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mirror.

Британка Жаклин Макгоуэн носила накладной живот, таким образом обманывая не только бывшего возлюбленного, но и его семью. Она отправляла его матери фальшивые снимки УЗИ и даже придумала имя будущему ребенку, а также обсуждала возможные сроки родов.

Однако позднее окружение женщины стало замечать за ней странное поведение. Сначала Макгоуэн запретила отцу ребенка посещать с ней врача, а затем заявила, что не разрешит ему участвовать в жизни сына. При этом Макгоуэн просила мать экс-возлюбленного принять участие в воспитании внука. В конечном счете женщина сообщила брату экс-возлюбленного, что это на самом деле его ребенок.

Выступая в суде, британка со второго раза признала свою вину, однако приговор ей пока не вынесли.