Бродягу из Карелии задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании и убийстве ребенка

Подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в городе Кингисеппе Ленинградской области задержали спустя 13 лет после преступления.

Как сообщает НТВ, девочка 1997 года рождения пропала в июне 2008 года. В июле ее тело с признаками насильственной смерти нашли в парке отдыха «Романовка». Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Убийство». По горячим следам тогда преступника найти не смогли, но расследование продолжалось.

Установить личность подозреваемого удалось только сейчас. Задержанный — 57-летний уроженец Карелии, не имеющий постоянного места жительства и регистрации. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Предположительно, в июне 2008 года подозреваемый пригласил девочку к себе домой, изнасиловал и задушил. После этого он вынес тело в парк.