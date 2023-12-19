Брокер Николь выманила у жителя Петрозаводска больше трех миллионов рублей

Одна девушка предложила петрозаводчанину заработать на бирже, другая - брокер Николь - лишила сбережений.

Как рассказал полицейским 42-летний житель карельской столицы, он на сайте знакомств пообщался с девушкой, которая предложила ему заработать на бирже. По её совету он зарегистрировался на интернет-платформе и открыл счёт. Новая знакомая отправила ему контакт брокера по имени Николь. Уже под ее руководством мужчина начал торги на бирже.



Каждый раз по несколько сотен тысяч рублей потерпевший переводил в цифровую валюту. В дальнейшем он перечислял деньги, как он думал, на свой счёт на бирже, и якобы приумножал вложения. А на самом деле житель Петрозаводска отправлял личные сбережения на счета мошенников.



Когда петрозаводчанин собрался вывести деньги, он сделать этого не смог. Ущерб составил примерно 3 млн 250 тысяч рублей, сообщили в телеграм-канале полиции Карелии.